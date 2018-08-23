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| | Под Воронежем возле школы нашли 23 тушки мертвых свиней

Под Воронежем возле школы нашли 23 тушки мертвых свиней

Сегодня, 14:14

Странный инцидент произошел в деревне Губарево Семилукского района. Трупы пролежали всего около часа.

 

Вскоре к школе приехали работники ветеринарной службы Воронежа. Они убрали туши свиней, взяв нужные пробы для анализа. Предполагается, что свиней везли на утилизацию, но по пути растеряли часть груза. Сейчас выясняется, кто занимался перевозкой тушек. По итогам анализа станет ясно, имеется ли угроза для населения деревни. К настоящему моменту поросят ликвидировали, а находящаяся возле школы проезжая часть обработана специальным раствором.

Ранее подобный эпизод произошел в этом же районе три года назад. Для утилизации везли 300 000 мертвых кур, задохнувшихся в связи с отключением электричества на местной птицефабрике. Одна из фур, перевозивших птицу, сломалась, и часть тушек оказалась на дорожном полотне.


Никита Готский
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