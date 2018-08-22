Под Петербургом ребенок чуть не сварился в кипятке из-за отчима

Инцидент произошел два дня назад в квартире поселка Парголово, по факту случившегося открыто уголовное дело.

Расследует дело СУ СК РФ по Санкт-Петербурге. По данным следователей, 25-летний житель населенного пункта во время присмотра за сыном своей сожительницы поместил ребенка 2017 года рождения в ванну и включил горячую воду, после чего ушел по своим делам. В результате малыш поучил сильные ожоги и повреждение головы. В отношении парня решается вопрос об избрании меры пресечения. Ребенок сейчас находится в больнице.

Схожий инцидент произошел в Челябинской области. Там семилетний мальчик ошпарился кипятком и получил термический ожог тела, он попал в клинику, где проходит амбулаторное лечение.

Никита Готский