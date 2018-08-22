В Москве таксист из Узбекистана избил водителя иномарки

Инцидент произошел в середине июня этого года. Ныне он расследуется полицией, по данному факту открыто уголовное дело.

В центре Москвы водитель такси избил водителя иномарки. Последний позже рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что в вечернее время на Большой Полянке во время езды между ним и автомобилистом на BMW произошел словесный конфликт. Мужчины вышли из машины на улицу, после чего таксист, приехавший на заработки в российскую столицу из Узбекистана, ударил своего оппонента в лицо и сломал ему челюсть.

Во вторник стражи правопорядка задержали злоумышленника. Полиция открыла по факту избиения уголовное дело, таксисту грозит лишение свободы на три года.

Ранее на Люблинской улице в Москве таксист избил пешехода возле дома №31. Мужчина получил повреждения, а его противник скрылся в неизвестном направлении. Полиция занимается поисками злоумышленника.

Никита Готский