Причиной крушения Boeing-737 в Ростове стали иллюзии пилота

«Это случай, когда самолет летит вверх, но кажется наоборот», - говорят специалисты, добавляя, что этого можно избежать с помощью приборов.

Сотрудники Межгосударственного авиационного комитета прокомментировали крушение лайнера Boeing-737, рухнувшего в Ростове во время полета из ОАЭ. По их словам, все дело в особенностях вестибулярного аппарата, из-за которого могут появиться соматогравитационные иллюзии. Пилот борта мог не смотреть на показания приборов и считал, что машина набирает высоту. Он перевел лайнер в пике, но когда всем стало ясно о снижении высоты, было очень поздно спасать ситуацию.

К данному времени комитет заканчивает формирование итогового доклада по расследованию трагического инцидента с самолетом. Сейчас специалисты занимаются исследованиями, связанными с индикатором отображения сведений на лобовом стекле.

Никита Готский