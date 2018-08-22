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| | ФСБ нагрянули с внезапными обысками в метро Санкт-Петербурга

ФСБ нагрянули с внезапными обысками в метро Санкт-Петербурга

Сегодня, 12:42

Заинтересовали петербуржской подземкой спецслужбы по причине заведенного уголовного дела о поставках контрафактной продукции для предприятий.

 

Сегодня утром, 22 августа, непосредственно в здание ГУП «Петербургский метрополитен» пришли сотрудники ФСБ. Сообщает об этом пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Нагрянули туда ФСБ в связи с заведенным уголовным делом о мошенничестве. Отмечается также, что речь идет непосредственно о поставках контрафактной продукции для подземки.

Обыски проходят не только в помещениях метрополитена, но также и в квартирах предполагаемых фигурантов уголовного расследования. ФСБ проводят изъятие важных для следствия документов.

Следует напомнить, что в минувшем марте Следственный комитет возобновил собственное расследование относительно факта переплаты в 466 миллионов рублей за фундамент станции «Адмиралтейская». Главе подземки Владимир Гарюгин было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Помимо этого, в декабре 2017 года прокуратура обнаружила, что метро нарушает закон при эксплуатации подвижного состава и эскалаторов в подземке.


Николай Офицеров
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