Издалека долго несёт скелет Волга: Под Самарой люди купаются в останках древнего кладбища

Об ужасном инциденте сообщили местные жители, сведения с массой довольно наглядных фото опубликовал сайт «Пикабу».

Как утверждают очевидцы, в Шигонском районе Самарской области было найдено заброшенное древнене кладбище, захоронения на котором идут еще с 1800 года. На протяжении долгих лет их размытием занимаются воды реки Волга. В итоге все останки с захоронения XIX века осыпаются в воду и раскиданы по всему пляжу. Зрелище предстает перед очевидцами апокалиптическое - надгробия, черепа, скелеты выносит на берег, словно в фильмах ужасов. Получается, что под Самарой люди едва ли не купаются в останках древнего кладбища.

В сети поначалу возмутились подобной халатностью местных властей, которые не предпринимают никаких серьезных действий для того, чтобы изменить ситуацию. Однако потом довольно жутку ситуацию, как это зачастую бывает в интернете, начали обсуждать уже с черным юмором, сводя всю ее серьезность к нулю.

Всех, естественно, зацепило то, что местом действия является Волга, потому остроумные пользователи сети начали вспоминать бессмертную песню Людмилы Зыкиной, но несколько менять в ней слова. «Издалека долго несёт скелет Волга, несёт скелет Волга конца и носа нет...» писали некоторые шутники.

Некоторых также заинтересовало, почему же исследованием кладбища не займутся археологи. Им тут же ответили, что «археология нынче штука коммерческая» и якобы специалисты за подобные проекты просто так не берутся.

Николай Офицеров