В сети появилось видео загоревшегося в небе Ту-204

Сняли его сами пассажиры, которым смелости не занимать, потому как даже видя горящую силовую установку они продолжают шутить и смеяться.

Кадры с горящим самолетом Ту-204 появились на видеохостинге YouTube. Ранее сообщалось о том, что на этом борту находилось 207 человек. Внезапно у лайнера загорелся левый двигатель и командир судна принял решение о его отключении и посчитал максимально безопасным возвращение самолета в пункт отправления. Посадка прошла успешно, никто из них в списках пострадавших не значится. Эвакуация пассажиров происходила с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки борта в аэропорту Уфы. С пассажирами проводят работу психологи и аварийные службы.

Причины случившегося пока остаются невыясненными. С правоохранительными органами тесно сотрудничают члены экипажа, а также ответственные за профилактические действия в отношении борта. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Пилот самолета, избежавшего трагической катастрофы прокомментировал произошедшее, заявив, что несмотря на внештатную ситуацию все службы наземного контроля и работники авиакомпании показали слаженную работу. Сервис Flightradar24 сообщил, что в момент сбоя в двигателе лайнер успел разогнаться в небе до скорости 300 километров в час.

Николай Офицеров