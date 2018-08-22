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| | В Кыргызстане и Коста-Рике произошло мощное землетрясение

В Кыргызстане и Коста-Рике произошло мощное землетрясение

Сегодня, 09:19

Официальных заявлений о количестве пострадавших и возможной угрозе цунами не было сделано.

Со всех уголков мира приходят сообщения о внезапных землетрясениях. На этот раз природное бедствие затронуло Кыргызстан. Рано утром 22 августа жители страны проснулись от мощного толчка магнитудой 4.4. Местные учёные-сейсмологи установили, что глубина очага всего один километр.

Ночью 21 августа Коста-Рику и Панаму всколыхнуло очередное бедствие. На территории стран произошло сильное землетрясение магнитудой 3.8 по шкале Рихтера. Специалисты опасаются, что вслед за ним на прибрежные территории может обрушится цунами. Эпицентр находится глубоко под землёй на расстоянии около семи километров до поверхности.

22 августа также поступили сообщения о подземных толчках в Мексике. На юге страны у тихоокеанского побережья зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составляет 4.2, вслед за ним последовал менее мощный толчок на глубине около 16 километров. Аляску сотрясает сразу два землетрясения магнитудой 3.8 и 3.5. Источник определить пока не удалось.


Яна Белова
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