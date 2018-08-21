Пермяк на спор вышел на улицу голым и получил доской по голове

Избил пермяк его же собутыльник, так как отказался признавать его победу.

Очевидцы рассказывают странную историю из Перми, где местный житель вышел на улицу полностью голым на спор, но получил доской по голове. Казалось бы, спор с друзьями пермяк выиграл, но когда заявил об этом своим товарищам, разгорелась ссора. В ходе конфликта, голого мужчину ударили по голове так, что тот потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали на скорой помощи, а выяснением обстоятельств случившегося занялась прибывшая на место происшествия полиция. Недавно по центру города Благовещенка, который расположен в Амурской области, также прогуливался мужчина без одежды, но в кроссовках. При этом эксгибиционист разговаривал сам с собой и явно был в неадекватном состоянии. Свидетели успели снять его на видео, которое опубликовали в соцсетях. Предположительно мужчина мог быть либо психически нездоровым, либо находился под воздействием наркотиков. О судьбе мужчины, как и о том, понес ли он ответственность за публичное обнажение тела, ничего не известно.