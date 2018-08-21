В Красноярске пенсионеров накормили фекалиями в пансионате

Около 300 инвалидов и стариков стали жертвами ужасного обслуживания.

Инцидент зафиксировали в Красноярском крае. Обитатели госпансионата «Ветеран» пожаловали на некачественное питание. Информацию передает ТВК.

Пенсионеры отметили, что их могли кормить один раз в день, а могли и вовсе дать в руки нож и заставить готовить самостоятельно. Блюда никогда не разогревают, фрукты и ягоды подают гнилыми. Многие повара не желают приходить на работу. Новая поставка продуктов уходит в руки сотрудников пансионата, которые они разносят по домам. Всему виной смена руководства.

К счастью, у некоторых постояльцев есть кухня, где можно приготовить поест, но есть проблема – около 120 человек лежачие старики.

В инцидент вмешался чиновник Заксобрания по Красноярскому краю Илья Зайцев. Депутат выяснил, что накануне практически весь рабочий штат «Ветерана» отказался выходить на работу. Все постояльцы пансионата отдают 75% от пенсии, поэтому грех жаловаться, что нет продуктов или денег.

Выяснилось, что в молочной продукции имеется огромное количество фекалий или кишечных палочек. Сотрудники учреждения скормили бабушкам и дедушкам около 120 килограммов такой некачественной пищи.

Сами постояльцы боятся даже что-либо сказать, ибо выгонят. Однако одна старушка заявила, что «даже в войну хлеба давали больше».



