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| | Четверым подросткам избившим инвалида из Урала представили обвинение

Четверым подросткам избившим инвалида из Урала представили обвинение

Сегодня, 19:22

Один из несовершеннолетних злоумышленников ранее уже был под следствием.

 

Подросткам, избившим до смерти 20-летнего инвалида, огласили обвинение. Инцидент зафиксирован в Свердловской области, в городе Березовский. Преступников обвиняют по статье «Умышленное причинение вреда здоровью человека». По закону несовершеннолетних могут посадить до 10 лет.

Эксперты ведут расследование убийства. За дело взялись главные уполномоченные Свердловской области. Одного из преступников уже арестовали, так как ранее он был судим. Сейчас ему исполнилось 16 лет. Правоохранительные органы намерены арестовать других трех участников убийства.

Инцидент произошел 9 августа. Четыре подростка позвали 20-летнего Дмитрия выпить спиртного, молодой человек является инвалидом. В итоге подростки жестоко расправились с ним: на него справляли нужду и издевались, высмеивая состояние здоровья. «Развлечения» снимала 13-летняя девочка. Парень, к сожалению, погиб.


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