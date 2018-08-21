И тебя вылечим: В России резко упала заболеваемость психическими расстройствами

Согласно подведенным профильными службами итогам 2017 года, данный показатель снизился за год более чем на 6 процентов. Речь идет о 417 случаев на 100 тысяч населения. Информацией об этом поделились представители Минздрава РФ.

Чаще всего новые случаи заболеваемости психическими расстройствами встречали на Чукотке, Алтайском крае и Ненецком автономном округе. Самыми редкими очагами вспышек являются регионы Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, потому, как уверены пользователи социальных сетей, фразу из знаменитого кинофильма: «И тебя вылечим» там практически говорят.

Отмечается, что большее количество фиксируемых случаев психических расстройств фиксируется в северных регионах, потому как они отличаются тяжелыми климатическими условиями. Помимо этого, не стоит забывать также о том, что в этих регионах наблюдаются достаточно высокие показатели потребления алкогольных напитков. В результате становится понятным, почему статистика говорит не в пользу этих территорий России.

Не так давно, однако, ученым и исследователем, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андреем Шмиловичем, было сделано диаметрально другое заявление.

Резкое снижение заболеваемости психическими заболеваниями он ставит под весомое сомнение, потому как считает, что в России страдать той или иной психопатологией может от 20 до 25 процентов населения, то есть речь идет буквально о каждом четвертом-пятом жителе страны.

Николай Офицеров