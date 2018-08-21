На Украине поймали ужасную чупакабру

Существо держало в ужасе улицы Днепра, но оказалось обычной собакой с огромным количеством свалявшейся шерсти.

На Украине в городе Днепр поймали ужасное животное, которое местные жители называли чупакаброй. Через время выяснилось, что это всего лишь бездомная собака. Когда животное привезли в приют, то было принято решение срочно помочь, так как вся его шерсть превратилась в сплошной комок, который прирос к ушам и лапам. Стрижка продолжалась три часа, после которых стало известно, что собака мальчик. Работники приюта говорят, что теперь у животного начнется новая жизнь.

До этого информировалось, что в Аргентине у фермеров загадочно погибают животные. Потерпевшие читают, что к этому причастны пришельцы, так как перед гибелью в небе были замечены странные огни. Очевидцы поведали, что у мертвых животных не было языков и мяса вокруг челюсти.

Анна Котова