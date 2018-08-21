Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу Наркобарыга прислал в Apple Store килограмм метамфетамина «Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись Астролог раскрыла тайну развода Петросяна и Степаненко Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены
| | В Новой Москве двухлетний мальчик впал в кому из-за халатности горе-педиатра

В Новой Москве двухлетний мальчик впал в кому из-за халатности горе-педиатра

Сегодня, 11:17

Резонансный инцидент произошел в ходе операционного вмешательства, совершенного педиатром из Таджикистана, который придумал себе такой сторонний заработок.

 

Отец двухлетнего мальчика пригласил к себе домой знакомого врача из Таджикистана, которого попросил провести своему сыну обрезание на дому. Операции, как можно понять, не получилось. Как только врач вколол мальчику анестезию, у того внезапно случился анафилактический шок, и он перестал дышать.

В результате мальчика решено было госпитализировать в одну из подмосковных больниц, а так называемого «горе-педиатра» задержали органы правопорядка, которые проводят в его отношении проверку, пытаясь выяснить, на каком основании он осуществлял свою деятельность.

На сторонних ресурсах также осудили и отца мальчика, ведь он позвал проводить серьезную операцию своего знакомого, в профессионализме которого не был уверен. Полиции, уверены некоторые, следует заняться и вопросом его халатности, только как родителя.


Николай Офицеров
Новости по теме
Заведующую клиникой в Ярославле оштрафовали за смерть 10-летнего мальчика
Заведующую клиникой в Ярославле оштрафовали за смерть 10-летнего мальчика

Ярославский областной суд определил штраф для заведующей клиникой в 60 тыс. рублей. Обвиняемая также является педиатром, который поставил ложный диагноз…

Выжившему мальчику при пожаре в Кемерово рассказали о гибели семьи
Выжившему мальчику при пожаре в Кемерово рассказали о гибели семьи

Главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова проинформировала журналистов, что 11-летнему мальчику, который выжил при пожаре в Кемерово, рассказали, что…

Дело судмедэксперта о «пьяном мальчике» передали в суд
Дело судмедэксперта о «пьяном мальчике» передали в суд

 Уголовное дело судмедэксперта передали в суд, его обвиняют в халатности во время исполнения рабочих обязанностей. Резонансный инцидент произошел весной 2017…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости