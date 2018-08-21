В Новой Москве двухлетний мальчик впал в кому из-за халатности горе-педиатра

Резонансный инцидент произошел в ходе операционного вмешательства, совершенного педиатром из Таджикистана, который придумал себе такой сторонний заработок.

Отец двухлетнего мальчика пригласил к себе домой знакомого врача из Таджикистана, которого попросил провести своему сыну обрезание на дому. Операции, как можно понять, не получилось. Как только врач вколол мальчику анестезию, у того внезапно случился анафилактический шок, и он перестал дышать.

В результате мальчика решено было госпитализировать в одну из подмосковных больниц, а так называемого «горе-педиатра» задержали органы правопорядка, которые проводят в его отношении проверку, пытаясь выяснить, на каком основании он осуществлял свою деятельность.

На сторонних ресурсах также осудили и отца мальчика, ведь он позвал проводить серьезную операцию своего знакомого, в профессионализме которого не был уверен. Полиции, уверены некоторые, следует заняться и вопросом его халатности, только как родителя.

Николай Офицеров