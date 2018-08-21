«Разводилы» на приорах: На участке М4 «Дон» мошенники специально создают аварийные ситуации

Едут втроём змеикой, никого не пропускают и создаются опасные ситуации. Рассказала об этом женщина, которая вместе с супругом ехала в данном направлении и поведала о происходящем, сделав ролик для YouTube.

Она уверена в том, что на участке трассы М4 «Дон», ставшей за последнюю неделю, объектом активного обсуждения среди россиян из-за своей загруженности и регулярных проблем с движением, три транспортных средства специально создают аварийные ситуации, подталкивая к ним других участников движения.

Происходит все на крайне активном участке у поселка Лосево. Также женщина в описании к видео предположила, что, вполне вероятно, указанные дорожные хулиганы работают совместно с полицией.

«Эти три "приоры" с региональными знаками 82, 21 и 05 едут впереди от самого начал пробки змеикой, делают свое дело, а после разворачиваются и едут в обратном направлении. Так происходит по кругу. Не спешите, если будет ехать по направлению в Лосево, ведь там явно кто-то хочет срубить бабла! Всем счастливого пути», - предупредила женщина возможных пассажиров.

Недавно в сети также рассказывали о том, как сильно раздражают всех на М4 «Дон» «водители-слоупоки», в особенности, это происходит на заправках, где подобные участники движения проявляют себя, что называется, «в полной красе».

Николай Офицеров