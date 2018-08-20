Круг из костей в лесу напугал грибников из Тюменской области

В Тюменской области местные жители отправились в лес за грибами. Там они увидели нечто похожее на алтарь язычников или сатанистов.

Выглядел этот предполагаемый жертвенник как круг из костей. Обнаружили его между поселками Боровским и Винзили. Этот алтарь из костей напугал грибников. Они забоялись к нему прикасаться, сняли на камеру и видео выложили в социальных сетях. Пользователи начали моментально обсуждать увиденное. Одни назвали круг из костей жертвенником языческим богам. Другие назвали странное сооружение шуткой хулиганов. Комментаторы говорят, что видели подобное перед Андреевским. Помимо костей там стояли шалаши и горели костры. Кто развел огонь в посадке остается невыясненным.

Многие пользователи считают увиденное просто забавой. В качестве примера юзеры привели всемирно известные круги на полях в Великобритании. Долгое время они не давали покоя англичанам и ученым. Потом удалось доказать, что загадочные круги на полях являются делом рук мошенников, подтрунивающих над людьми. Они вырезали их специальными приспособлениями и смеялись над наивными после появления публикаций в газетах.

Домбровский Сергей