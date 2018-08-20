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| | Грубияны на страже порядка: Хамы-полицейские на М-4 «Дон» останавливают водителей без оснований

Грубияны на страже порядка: Хамы-полицейские на М-4 «Дон» останавливают водителей без оснований

Сегодня, 17:02

Инцидент попал на видео и был размещен шофером на просторах YouTube. В видео полицейские всячески грубят и просят пассажира «не умничать», когда тот начал говорить о нарушении своих прав.

 

Женщина-водитель, после того как их остановили полицейские, поинтересовалась, что послужило основанием для остановки, на что получила ответ: «проверка документов», однако безосновательно, согласно закону России, это делать запрещено, о чем полицейскому сразу сказал пассажир, снимавший видео. Полицейский, однако, отреагировал на это крайне грубым замечанием и посоветовал читать правила дорожного движения. После он и вовсе сказал, что мужчине следует не умничать, а если он хочет поспорить, то пусть выйдет из машины.

Пользователи в социальных сетях отозвались о полицейских крайне негативно, назвав их «грубиянами на страже порядка». Другие отметили, что история стара, как мир, потому как хамы в рядах полиции, а тем более на трассе М-4 «Дон» это вполне обыденное дело. Многие отметили, что и сами неоднократно оказывались в ситуации, когда полиция останавливала их без каких-либо оснований, требуя предъявить документы.


Николай Офицеров
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