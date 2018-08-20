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| | Кадыров прокомментировал серию нападений на полицейских в Чечне

Кадыров прокомментировал серию нападений на полицейских в Чечне

Сегодня, 17:00

Злоумышленники попытались показать, что в республике есть люди, способные пойти на резонансные преступления.

 Рамзан Кадыров, являющийся действующим главой Чеченской республики, прокомментировал серию нападений на полицейских в Чечне. Целью нападавших было создать видимость того, что на территории республики есть люди, способные на совершение настолько резонансных преступлений. Но вместе с этим, политик отмечает, что как сами преступники, так и их попытки совершить теракт, в настоящее время нейтрализованы. Один из молодых людей совершил подрыв, но в итоге остался жив и был госпитализирован.

Кадыров подчеркивает, что с помощью террористического акта группа людей хотела испортить мероприятия, связанные с Курбан-Байрамом. Наверняка этим злоумышленникам заморочили голову так называемые иблисовцы. Тем не менее, нападавшие не имели никакой социальной базы в Чеченской республике, подчеркнул глава региона. «Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет», - заявил Рамзан Кадыров.


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