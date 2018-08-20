Премьер-министр Узбекистана едва не погиб в ДТП под Ташкентом

ДТП случилось 19 августа вечером на трассе из Бекабада в Ташкент. Премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова отправили в клинику. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

Пострадавший политик едва не погиб в аварии, вместе с ним пострадал еще один человек. После обследования врачи выявили у Абдуллы Архипова телесные повреждения, которые не являются поводом для беспокойства относительно здоровья премьера Узбекистана. Подробности происшествия с участием служебного транспорта с политиком в салоне не раскрываются. Полицейские проводят проверки по факту случившегося.

Осенью 2017 года депутат Якутии Николай Румянцев тоже стал участником ДТП. Только он оказался не пострадавшим, а виновником аварии, повлекшей за собой гибель гражданина. Дело расследовали и передали документы в суд. Последнее слово остается за служителями Фемиды.

Домбровский Сергей