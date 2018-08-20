«Путин, восстанови справедливость»: Арендаторов «Зимней вишни» кинули в Кемерово

Группа предпринимателей из Кемерово, чей бизнес пострадал из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня», записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

После трагедии коммерсанты Кузбасса остались без средств к существованию. У некоторых предпринимателей торговые точки в «Зимней вишне» являлись единственным источником доходов. Эти люди сейчас находятся на грани выживания. Активисты отмечают, что все пострадавшие получили денежную компенсацию и психологическую поддержку. Только интересами предпринимателей пренебрегли. В суде бизнесменов признали пострадавшей стороной. Коммерсанты требуют компенсацию за понесенные убытки и сниженную банковскую ставку, поскольку многие занимались предпринимательством за счет кредита.

Бизнесмены обращались за помощью к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивелеву, но их кинули. Проблемы арендаторов просто проигнорировали. Они решили обратиться за поддержкой к главе РФ. В своем обращении коммерсанты просят: «Путин, восстанови справедливость». Люди обращаются к президенту России, поскольку больше их проблемы никого не интересуют.

Сотрудники детского хосписа «Дом с маяком» тоже отправили Путину письмо. Они просят руководителя государства обеспечить неизлечимо больных ребят зарубежными медицинскими препаратами. Сейчас действует ограничение на их ввоз в Россию, поэтому родители вынуждены покупать таблетки через интернет по завышенной стоимости.

Домбровский Сергей