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| | Два года за пост: Подросток из Новокузнецка может сесть за публикацию во «ВКонтакте»

Два года за пост: Подросток из Новокузнецка может сесть за публикацию во «ВКонтакте»

Сегодня, 14:16

Молодого человека подозревают в реабилитации нацизма. Причиной послужил ряд постов в социальной сети.

 

Парень размещал на странице в соцсети различные аудиофайлы, изображения и тексты, которые реабилитируют преступления нацистской Германии времен Второй мировой войны. Также в них содержатся заведомо ложные сведения о деятельности Советского Союза той же эпохи.

Информацию об этом предоставили сотрудники СК РФ по Кемеровской области. Проживает 17-летний подросток в Новокузнецке. Однако публикация во «ВКонтакте» может испортить ему всю оставшуюся жизнь, ведь за пост ему грозит до двух лет заключения.

Сесть молодой человек может согласно ч.1 ст. 354.1 УК РФ. В рамках расследования планируется провести лингвистическую экспертизу, а также проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Ранее также стало известно, что в Санкт-Петербурге началось рассмотрение дела Эдуарда Никитина, которого обвиняют в экстремизме по причине публикаций во «ВКонтакте». Следствие настаивает на том, что молодому человеку требуется психиатрическое лечение за размещенные им в 2015 году анекдоты и карикатуры, высмеивающие патриотизм россиян.

Дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) было возбуждено в декабре 2017 года.


Николай Офицеров
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