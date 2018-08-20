Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

От Редактора

Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в

Сюжеты:

«С голым торсом и соской во рту»: Стас Костюшкин празднует 47-летие Будто и не рожала: Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего похудения после беременности Ученые выяснили шокирующую причину необратимой слепоты у людей «Нарушаете»: Раскрыт способ, как избежать штрафа от гайцов на трассе М4-«Дон» Анджелина Джоли наняла знаменитого имиджмейкера, чтобы восстановить репутацию «Замена Решетовой»: Тимати застали с новой любовницей Оксана Акиньшина объявила о разводе и улетела с детьми в Грецию Принцесса в заточении: СМИ узнали, как «томилась» Меркель, ожидая Путина со свадьбы У актрисы Веры Глаголевой в США родился внук В Крыму обезвредили мину времен ВОВ, найденную вблизи пляжа пионерского лагеря При невыясненных обстоятельствах скончался названный сын Майкла Джексона Танцы Путина в Австрии поставили в тупик мировую разведку
| | Неудавшиеся матадоры: Школьники "поиграли" с быком и оказались в больнице под Хабаровском

Неудавшиеся матадоры: Школьники "поиграли" с быком и оказались в больнице под Хабаровском

Сегодня, 10:53

Несовершеннолетние из Хабаровского края решили, что они могут поиграть с животным в аналогию испанской игры Энсьерро.

 

Неудавшиеся матадоры решили убегать от быка на манер испанцев, которые каждый год устраивают подобное развлечение. Заканчивается оно, в основном, травмами. Так вышло и в этот раз.

Школьники живут в селе Троицкое и учатся в шестом классе местной школы. Недавно они увидели быка и задумали план, согласно которому они смогут поиграть в Энсьерро. Это известный испанский праздник, когда на улицу выпускают стадо быков, а туристы и местные жители пытаются от них убежать.

Ребята сначала выпустили быка, а после начали над ним издеваться, чтобы раззадорить. Первую часть плана они выполнили прекрасно, убежать и спрятаться у них, однако, не вышло совершенно.

В итоге, один из мальчиков оказался в больнице с проникающим ранением грудной клетки, а другой с легкими травмами.


Николай Офицеров
Новости по теме
В Австралии на пляж вынесло быка и корову
В Австралии на пляж вынесло быка и корову

Во время наводнения в Австралии на пляж вынесло корову, а ещё спустя сутки волнами к берегу прибило тушу быка. Тело быка решено было захоронить, а от коровы…

В Ростове разработали Telegram-бот для списывания контрольных по физике
В Ростове разработали Telegram-бот для списывания контрольных по физике

Бот для мессенджера Telegram, который помогает в решении задач по физике, разрабатывают школьники из Ростова-на-Дону. Основной целью программы станет…

Школьники из Франции потратили на сбор VR-шлема менее $100
Школьники из Франции потратили на сбор VR-шлема менее $100

Во Франции школьники решили сэкономить на покупке дорогостоящего VR-оборудования и своими силами собрали шлем виртуальной реальности, потратив на реализацию…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости