Неудавшиеся матадоры: Школьники "поиграли" с быком и оказались в больнице под Хабаровском

Несовершеннолетние из Хабаровского края решили, что они могут поиграть с животным в аналогию испанской игры Энсьерро.

Неудавшиеся матадоры решили убегать от быка на манер испанцев, которые каждый год устраивают подобное развлечение. Заканчивается оно, в основном, травмами. Так вышло и в этот раз.

Школьники живут в селе Троицкое и учатся в шестом классе местной школы. Недавно они увидели быка и задумали план, согласно которому они смогут поиграть в Энсьерро. Это известный испанский праздник, когда на улицу выпускают стадо быков, а туристы и местные жители пытаются от них убежать.

Ребята сначала выпустили быка, а после начали над ним издеваться, чтобы раззадорить. Первую часть плана они выполнили прекрасно, убежать и спрятаться у них, однако, не вышло совершенно.

В итоге, один из мальчиков оказался в больнице с проникающим ранением грудной клетки, а другой с легкими травмами.

Николай Офицеров