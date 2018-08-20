«Все оборвалось»: Переживший удар молнии подросток рассказал о своих ощущениях

13-летний американский мальчик смог выжить после смертельного удара молнии. Подросток рассказал о случившемся в эфире телеканала ABC.

Неприятность произошла со школьником Джозаем Видмэном 8 августа в штате Аризона. Гроза застала подростка во время прогулки в парке. Удар молнии подбросил парня на три метра вверх, после чего у него произошла остановка сердца. Джозая мог погибнуть, если бы ему не помог проходящий в этот момент мужчина, который сделал школьнику искусственный массаж сердца и незамедлительно вызвал скорую помощь. В клинике медики также зафиксировали у пострадавшего и другие повреждения - перелом костей черепа и ожог ноги. Удар молнией также привел к кратковременной потере памяти.

Во время прямого эфира переживший инцидент подросток рассказал о своих ощущениях после того, как очнулся. Джозая отметил, что проснувшись, подумал, что просто случайно уснул. Парень даже не подозревал, что пробыл в больнице не один день. Пострадавший рассказал, что почувствовал жар, а потом «все оборвалось». Джозая уверен, он остался жив благодаря скейтборду. Он считает, что роликовая доска помогла отбить молнию и направила ее в землю. А мама мальчика уверена в другом – по ее мнению, именно скейтборд притянул электричество.

Мирослава Донцова