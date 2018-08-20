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| | В Харькове неизвестный устроил стрельбу в горсовете и убил полицейского

В Харькове неизвестный устроил стрельбу в горсовете и убил полицейского

Сегодня, 08:29

Сотрудникам патрульной службы удалось задержать преступника. На данный момент устанавливается его личность.

 

В ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу в горсовете. В результате нападения пострадал охранник городской администрации. Прибывшие на место происшествия полицейские столкнулись с неизвестным преступником, который открыл по ним огонь и убил полицейского. Информацию передают СМИ, ссылаясь на Национальную полицию Украины. Патрульными было применено табельное оружие, в результате чего злоумышленника обезвредили.

Правоохранительные органы устанавливают личность преступника. Возбуждено два уголовных дела.

Харьков.Live, ссылаясь на очевидцев происшествия, информирует о том, что неизвестный ворвался в здание горсовета, выстрелив около десяти раз в дверь здания. В результате применения оружия был ранен охранник. Прибывшие по вызову патрульные попытались вести переговоры со стрелком, однако он открыл огонь и смертельно ранил одного из стражей правопорядка.


Мирослава Донцова
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