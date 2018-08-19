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| | В Крыму обезвредили мину времен ВОВ, найденную вблизи пляжа пионерского лагеря

В Крыму обезвредили мину времен ВОВ, найденную вблизи пляжа пионерского лагеря

Сегодня, 21:38

Авиационный снаряд времен ВОВ весом 250 килограммов обнаружили саперы в десяти метрах от пионерского лагеря «Дельфин» в селе Поповка, Сакского района в Крыму.

Специалисты обезвредили опасную находку в Черном море. Снаряд заметили отдыхающие, которые сообщили об этом в соответствующие службы. Приехавшие саперы провели визуальный осмотр мины, после ее подрыва водолазы осуществили повторное погружение, пытаясь найти другие «подарки» войны. Больше они ничего не обнаружили. Изначально опасный предмет располагался на глубине полутора метров. Мина находилась вблизи пляжа пионерского лагеря.

Операцию по обезвреживанию снаряда реализовали сотрудники специального морского отряда МЧС РФ по Республике Крым. Специалисты отлично справились с возложенными на них заданиями. Непосредственные руководители, отвечающие за проведение операции, сообщили, что их подчиненные действовали в рамках прописанных документами норм, поэтому всё прошло без затруднений.


Домбровский Сергей
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