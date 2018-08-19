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При невыясненных обстоятельствах скончался названный сын Майкла Джексона

Сегодня, 21:21

Дэвида Ротенберга, более известного по прозвищу Дэйв Дэйв, срочно отправили в клинику после того, как нашли в бессознательном состоянии, где он скончался.

Предполагаемой причиной смерти названного сына американского певца Майкла Джексона считают тепловой удар или передозировку наркотиками. Дэвид Ротенберг скончался при невыясненных обстоятельствах в возрасте 42 лет. Дэйва считали талантливым художником и человеком невероятно тяжелой судьбы. В юном возрасте названного сына Майкла Джексона поджег в кровати его собственный отец, после того, как повздорил со своей женой. Мальчик получил 90% ожогов тела. Медики называют настоящим чудом, что ребенок остался жив. Отца Дэйва обвинили в попытке убийства и приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет, из которых он отбыл семь. Названный сын Майкла Джексона посетил своего настоящего отца в тюрьме и почувствовал себя очищенным после этого.

Солист всячески помогал Дэйву: он оплачивал его лечение и пригласил к себе на работу. Позже Дэвид Ротенбрег проявил себя внимательным художником. Он начал часто посещать дом Майкла Джексона и называть его отцом. Дэйв присутствовал на похоронах «короля поп-музыки». В 2007 году его настоящий отец опять угодил в тюрьму в Калифорнии за ряд преступлений и отбывает там наказание по сей день. Судьи приговорили его к лишению свободы сроком на 25 лет.

Ротенберг скончался в клинике «Санрайс» в Лас-Вегасе. Друзья художника говорят, что он умер от теплового удара, а полицейские склоняются к версии злоупотребления медицинскими лекарствами.


Домбровский Сергей
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