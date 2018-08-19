Труп подростка нашли на крыше электропоезда в Москве

Предположительная причина смерти 15-летнего парня – удар электрическим током. Молодой человек хотел прокатиться бесплатно, но это завершилось трагедией.

На крыше электропоезда нашли труп подростка на ж/д станции «Лось» Ярославского направления железной дороги в Москве. Столичные полицейские называют наиболее вероятной причиной гибели молодого человека удар током. Проводятся проверки по факту случившегося. К расследованию инцидента привлекли сотрудников транспортной полиции. 19 августа в пять вечера остановили электричку, ехавшую из Фрязино в Москву. На крыше обнаружили мертвого молодого человека.

Это не первый случай, когда погибают зацеперы. В июне на подмосковной станции «Перловская» обнаружили тело человека. Сотрудники железной дороги предупреждают зацеперов о последствиях их опасной деятельности, но они продолжают кататься на электропоездах, подвергая свои жизни опасности.

Домбровский Сергей