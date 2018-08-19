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| | McDonald’s отравил салатами почти 500 американцев

McDonald’s отравил салатами почти 500 американцев

Сегодня, 20:13

Массовое отравление произошло в 15 штатах США. Кишечное заболевание было вызвано некачественной продукцией сети ресторанов быстрого питания. Об этом уведомляет телекомпания CBS.

McDonald’s отравил салатами американцев в 15 штатах США. Телекомпания CBS сообщает, что у 476 человек медики диагностировали кишечное заболевание под названием циклоспориаз. Идет разбирательство, эксперты изучают данные о поставщике продуктов.

Стоит напомнить, что подобные масштабные отравления в США происходят не в первый раз. Месяц назад в штатах Айова и Иллинойс были зарегистрированы свыше 100 случаев болезни. Тогда американцы также пострадали от подозрительных салатов, которые реализовал McDonald’s.

В июле Роспотребнадзор предупреждал о вспышке циклопсориаза в Соединенных Штатах россиян, планирующих свои путешествия в эту страну.


Татьяна Преображенская
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