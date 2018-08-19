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| | Стыдно покупать: В Саратове мужчина ограбил секс-шоп

Стыдно покупать: В Саратове мужчина ограбил секс-шоп

Сегодня, 19:05

Необычная кража случилась в поселке Солнечный-2. Преступник похитил из магазина для взрослых вагинальные шарики.

 

В Саратове мужчина ограбил секс-шоп в поселке Солнечный-2. Злоумышленник посетил интим-магазин, расположенный на Лисина 6 вместе с дамой. Пока женщина отвлекала сотрудников секс-шопа вопросом о фаллоимитаторах, горожанин украл вагинальные шарики с витрины. После успешно проделанной работы парочка удалилась.

Сотрудники магазина с интим-игрушками обнаружили пропажу и сразу же обратились в местную полицию. Теперь ворами, позарившимися на добро секс-шопа, заинтересовались сотрудники правоохранительных органов поселка. В соцсетях уже успели высмеять произошедшее «ограбление века», предположив, что злоумышленникам было стыдно покупать столь интимный товар.


Татьяна Преображенская
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