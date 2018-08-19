«Знала, как вести себя при падении»: Артистка цирка из Омска сорвалась с высоты

Инцидент произошел 18 августа в Казахстане. Пострадавшая не получила серьезных увечий и уже готова радовать публику своими умениями.

Во время выступлений в Казахстане 28-летняя артистка цирка шапито из Омска Дарья Верская сорвалась с высоты. Зрители очень переживали за здоровье пострадавшей, но трагедии чудом удалось избежать. Женщина отделалась легким испугом, дело обошлось даже без серьезных травм. Журналисты взяли интервью у пострадавшей. Корреспондентов интересовало, каким образом дама не получила даже увечий. Ответ артистки поразил представителей СМИ. Девушка заявила, что знала, как правильно вести себя при падении, поэтому оказалась целой.

В социальных сетях появился ролик, как Дарья Верская из Омска срывается с высоты. Уже на следующий день после падения артистка заявила о готовности выступить перед публикой. Руководители цирка приняли решение уехать домой после данного инцидента, дабы не рисковать жизнью сотрудников. Каждый подобный случай является психологическим ударом для артистов и им необходимо время на восстановление.

Домбровский Сергей