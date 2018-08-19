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| | На видео сняли безмятежного призрака, переходившего дорогу

На видео сняли безмятежного призрака, переходившего дорогу

Сегодня, 18:03

На записи видно, что автомобилист даже не затормозил, увидев фантом. Скорее всего, его никто не заметил.

 

На Филиппинах недавно произошел загадочный случай. В одной из провинций страны на запись камеры наблюдения попал призрак. Просматривая видео стало известно, что очевидцы на одной из дорог видели, как безмятежный фантом переходил дорогу. Многие из свидетелей случившегося сошлись в одном, что на автомагистрали действительно было что-то мистическое. На кадре видно, что данное нечто было прозрачным. Призрак не спешил переходить дорогу, но все автомобилисты не замечали этого.

Привидение видели лишь несколько человек, и в их число не входили автомобилисты, следующие по данной трассе. Хотя скептики посчитали, что призрака в действительности не было - им могло показаться отражение в стекле. 


Анна Котова
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