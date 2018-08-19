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| | В Новосибирске жители напуганы мертвыми птицами

В Новосибирске жители напуганы мертвыми птицами

Сегодня, 17:44

Аномалия замечена 18 августа во дворе одного дома, расположенного на проспекте Димитрова.

 

18 августа жители Новосибирска во дворе одного дома на проспекте Димитрова обнаружили множество мертвых голубей. Предположительно их было около 40, а вокруг них находились еще живые, но ослабевшие птицы. Из-за того, что мор голубей был зафиксирован в одном месте, то говорить о эпизоотии не следует.

Специалист говорит, что, скорее всего, это связано с тем, что птицы просто отравились. Например, был отравлен корм для грызунов, а голуби его склевали. Может быть и такое, что птиц намеренно отравили. Такие случаи периодически наблюдаются в крупных городах. Голубененавистники стараются уничтожить птиц из-за их помета, который обнаруживают, к примеру, на машинах.


Анна Котова
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