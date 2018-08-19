На видео сняли ростовчанина, снимающего номера с машин

За одну ночь неизвестный повредил несколько транспортных средств. Авто были припаркованы во дворах жилых домов.

В соцсети «Вконтакте» в одной из групп появилось видео, на котором жители Ростова запечатлели неизвестного мужчину, снимающего номера с машин. Местный житель написал, что этот негодяй у него во дворе с четырех машин снял номера, а в соседнем дворе повредил пару машин. На записи видно, как неизвестных подходит к транспорту и срывает номер, а после бросает его на дорогу. С момента публикации ролик посмотрели более 20 тысяч пользователей.

Многие пользователи в комментариях под видео задались вопросом, зачем злоумышленник срывает номера, а потом оставляет на дороге. Пока подробностей от стражей порядка не сообщалось.Некоторые комментаторы предположили, что у злоумышленника боязнь цифр, и якобы из-за этого он и начал дебоширить.

Анна Котова