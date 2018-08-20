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| | На выставке Аниша Капура в Португалии посетитель провалился в «черную дыру»

На выставке Аниша Капура в Португалии посетитель провалился в «черную дыру»

Сегодня, 00:30

Пострадавшего госпитализировали с ближайшую больницу.

Инцидент зафиксирован в городе Порту (Португалия). Любитель искусства прибыл в музей «Серральвес», где едва не лишился жизни. Посетитель стал на инсталляцию Descent into Limbo и провалился. Объёмно-пространственную композицию создал художник Аниш Капур. О происшествии пишут в The Art Newspaper.

60-летнего почитателя искусства доставили в стационар. Мужчина упал в 2,5 метровую «черную дыру». После ЧП вокруг инсталляции установили предупреждающие знаки. Внутрь произведения искусства посадили одного из сотрудников музея. Сейчас пострадавший в норме и готов возвращаться домой.

Аниш Капур — художник, скульптор из Британии с индийскими корнями. Творцу удалось продать 40 своих работ за 1 млн долларов.


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