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| | «Отомстил охраннику»: Во Франции пьяный водитель сбил семь человек у ночного клуба

«Отомстил охраннику»: Во Франции пьяный водитель сбил семь человек у ночного клуба

Сегодня, 15:03

Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Их транспортировали в клинику на вертолете. Остальные пять человек получили менее серьезные повреждения, но их всё равно госпитализировали.

Инцидент произошел в населенном пункте Камбре на севере Франции примерно в четыре часа утра 19 августа. 18-летний юноша за рулем авто сбил семь человек у ночного клуба. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, перед происшествием молодой человек повздорил с охранниками. После чего он сел в машину и направил ее в сторону людей. Свидетели убеждены, юноша за рулем отомстил охранникам заведения, которые не разрешили ему пройти в ночной клуб.

Врачи говорят, что все пострадавшие получили серьезные травмы. Медики не гарантируют выживаемость каждого пешехода, попавшего под колеса разъяренного водителя авто. Подозреваемого задержали и отправили в полицейский участок для дачи показаний. Ранее юноша хулиганствовал. Он находится в «черном списке» правоохранителей. Стражи порядка из Камбре начали расследование данного дела.


Домбровский Сергей
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