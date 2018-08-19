«Отомстил охраннику»: Во Франции пьяный водитель сбил семь человек у ночного клуба

Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Их транспортировали в клинику на вертолете. Остальные пять человек получили менее серьезные повреждения, но их всё равно госпитализировали.

Инцидент произошел в населенном пункте Камбре на севере Франции примерно в четыре часа утра 19 августа. 18-летний юноша за рулем авто сбил семь человек у ночного клуба. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, перед происшествием молодой человек повздорил с охранниками. После чего он сел в машину и направил ее в сторону людей. Свидетели убеждены, юноша за рулем отомстил охранникам заведения, которые не разрешили ему пройти в ночной клуб.

Врачи говорят, что все пострадавшие получили серьезные травмы. Медики не гарантируют выживаемость каждого пешехода, попавшего под колеса разъяренного водителя авто. Подозреваемого задержали и отправили в полицейский участок для дачи показаний. Ранее юноша хулиганствовал. Он находится в «черном списке» правоохранителей. Стражи порядка из Камбре начали расследование данного дела.

Домбровский Сергей