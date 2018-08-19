Силовики задержали по делу о взятках замглавы РКК «Энергия» и двух его помощников

Сотрудники спецслужб начали задержания подозреваемых нецелесообразного расходования денежных средств структуры «Роскосмоса».

Причастными к этому делу считают замглавы РКК «Энергия» Алексея Белобородова и двух его помощников. Работники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Гендиректор организации Дмитрий Рогозин оповещен о случившемся. Руководитель готов оказывать всяческое содействие следствию. Силовикам нужно просто обратиться к менеджеру, и он предоставит всю необходимую информацию о подчиненных.

В июне сотрудники Счетной палаты РФ выявили нехватку 1,865 трлн рублей в российских структурах. Порядка 40% ненайденных денег затерялись в дочерних предприятиях «Роскосмоса». Дмитрий Рогозин изменил кадровый состав организации: в первых числах июня покинул должность главы РКК «Энергия» Владимир Солнцев. В том числе поменялись управленцы аэродромов ЦЭНКИ, АО «ГЛОНАСС» и НПО имени Лавочкина.

Домбровский Сергей