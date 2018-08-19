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| | «Плата за взятки»: Машину мэра Рубцовска поразила молния

«Плата за взятки»: Машину мэра Рубцовска поразила молния

Сегодня, 14:00

Инцидент произошел в восемь вечера в Алейском районе Алтайского края 17 августа. Градоначальник Рубцовска Дмитрий Фельдман возвращался из командировки.

Мэра в пути настигла гроза, погода испортилась моментально. В этом районе такое бывает нередко, отмечают местные жители. Молния неожиданно поразила машину руководителя. Транспортное средство получило незначительные повреждения. Мэр Рубцовска и пассажиры не пострадали. Это событие получило огласку через социальные сети. Пользователи сообщили, что Дмитрий Фельдман возвращался после общения с врио губернатора Виктора Томенко, который подозревает градоначальника в незаконной растрате финансовых средств, выделенных государством.

По мнению юзеров, мэр Рубцовска понес плату за взятки. Высшие силы якобы предупредили градоначальника о необходимости выполнять свои служебные обязанности честно, в противном случае дело завершится трагедией.


Домбровский Сергей
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