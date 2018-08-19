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| | Влюбленные из Петрозаводска занялись сексом в людном парке и попали на видео

Влюбленные из Петрозаводска занялись сексом в людном парке и попали на видео

Сегодня, 13:44

Экстремальная парочка разгневала жителей Петрозаводска недопустимым поступком. 

Инцидент зафиксирован 18 августа в Петрозаводске, на улице Чистая. Влюбленные не смогли удержать пыл и отдались страсти прямо на скамейке петрозаводского парка. Парочку запечатлели на камеру. В Сети горожане возмущены поступком молодых людей.

Парень и девушка ранним утром поддались искушению в людном парке. На видео видно, что молодые люди состоят в интимной близости прямо на лавочке. Неподалеку от инцидента располагалась автостоянка.

Автор ролика заявил, что если кто-то узнал молодых людей, то пусть объяснит им, что заниматься сексом в оживленном парке неприлично.

Непристойное поведение также возмутило и местных жителей, так как эротическую сцену могли увидеть дети. «Дикое племя и нравы дикарей. План Далеса воплотился в жизнь», «Это все ваши либералы. Верните Ширшину в мэры», «Молодцы! Аккуратно и быстро. Доставили удовольствие всем смотрящим и обсуждающим», - комментируют горожане.


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