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| | В Ленобласти наркоман предался любовным утехам с машиной прямо на улице

В Ленобласти наркоман предался любовным утехам с машиной прямо на улице

Сегодня, 14:14

Секс человека с иномаркой состоялся на улице Областной в населенном пункте Кудрово Ленобласти.

Наркоман предался любовным утехам с машиной прямо на глазах удивленных прохожих. Люди не стали дожидаться финала этого процесса и вызвали полицию. Стражи порядка приехали по указанному адресу, задержали молодого человека и отправили его на медицинское освидетельствование. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 27-летний местный житель. По предположениям местных жителей, мужчина находился в неадекватном состоянии из-за приема наркотических веществ.

В полицейском участке пытались выяснить, по какой причине молодой человек выбрал себе в «любовницы» автомобиль. Наркоман признался, он вышел на улицу и увидел машину. Транспортное средство показалось мужчине очень симпатичным, на него нахлынули чувства, он не сдержал эмоций и занялся сексом с авто на глазах у ошеломленных от увиденного жителей Ленобласти.


Домбровский Сергей
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