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| | Упавший на автодорогу воздушный шар под Белгородом сняли на камеру

Упавший на автодорогу воздушный шар под Белгородом сняли на камеру

Сегодня, 13:38

Местные издания говорят, будто воздушный шар направлялся в сторону Томаровки Белгородской области.

Сейчас информация о пострадавших при происшествии отсутствует. По какой причине воздушный шар оказался на проезжей части остается загадкой. Разгадать ее не могут местные журналисты и полицейские. По крайней мере, официальных сведений о случившемся не поступало. Граждане напоминают, 19 августа в Алексеевке Белгородской области планируется отметить День города. В программу праздничного мероприятия в том числе входил полет на воздушном шаре. Возможно происшествие и данное событие взаимосвязаны.

Прежде СМИ сообщали, что красивая прогулка на воздушном шаре на фоне заката завершилась неудачным приземлением для пяти жителей Кировоградской области в Украине. В итоге люди застряли в ветвях деревьев. Причиной инцидента стал сильный порыв ветра. Корзина с украинцами зависла на высоте. В результате трое взрослых и двое детей в прямом смысле оказались между небом и землей.


Домбровский Сергей
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