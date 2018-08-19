"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Дима Билан показал удручающее состояние искривлённого позвоночника В Сети опубликована видеозапись тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак
| | «На День независимости еще и самолеты полетят»: В Киеве ЗРК «Бук» врезался в здание

«На День независимости еще и самолеты полетят»: В Киеве ЗРК «Бук» врезался в здание

Сегодня, 12:24

В Киеве произошла репетиция к празднованию Дня независимости Украины. В ней участвовала военная техника, но без эксцессов не обошлось.

 

Во время тренировок ЗРК «Бук» врезался в здание на улице Ярославской в центре Киева. В этот момент рядом находились множество местных жителей с детьми. Люди снимали на камеру проезжавшую по городу колонну военной техники. Затем неожиданно для присутствующих ЗРК «Бук» врезался в здание. Находящиеся там люди очень испугались, поскольку наблюдение за тренировками солдат могли стоить им жизни. В социальных сетях выложили видео, как ЗРК «Бук» врезался в офис.

Комментаторы на виртуальных ресурсах напоминают, в День независимости над столицей Украины еще и самолеты полетят. В рамках подготовки к предстоящему параду по Киеву прошлись пешие военные подразделения и техника.

День независимости отметят 24 августа. В мероприятии примут участие 4500 тысяч солдат и 250 единиц боевой техники. На парад приедут представители 15 государств-партнеров Украины. Жители Киева опасаются военного парада, поскольку местные солдаты, в силу неопытности или злоупотребления алкоголем показывают отвратительную подготовку и радостное событие рискует завершиться трагедией.


Домбровский Сергей
Новости по теме
В центре Киева неизвестный обстрелял здание из гранатомета
В центре Киева неизвестный обстрелял здание из гранатомета

В ночь на 13 апреля в центре Киева произошел инцидент с применением гранатомета. Неизвестный обстрелял отделение продаж «Киевгорстроя», пострадало здание…

Активисты на митинге в Киеве пытаются попасть в здание Рады
Активисты на митинге в Киеве пытаются попасть в здание Рады

В здание парламента стараются прорваться шахтёры и участники войны в Афганистане.

В Киеве на Майдане проходит митинг в поддержку Савченко
В Киеве на Майдане проходит митинг в поддержку Савченко

В Киеве на Майдане Независимости собрались порядка 20 человек с плакатами в руках. Граждане требуют освободить задержанную по подозрению в организации теракта…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости