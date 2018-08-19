«На День независимости еще и самолеты полетят»: В Киеве ЗРК «Бук» врезался в здание

В Киеве произошла репетиция к празднованию Дня независимости Украины. В ней участвовала военная техника, но без эксцессов не обошлось.

Во время тренировок ЗРК «Бук» врезался в здание на улице Ярославской в центре Киева. В этот момент рядом находились множество местных жителей с детьми. Люди снимали на камеру проезжавшую по городу колонну военной техники. Затем неожиданно для присутствующих ЗРК «Бук» врезался в здание. Находящиеся там люди очень испугались, поскольку наблюдение за тренировками солдат могли стоить им жизни. В социальных сетях выложили видео, как ЗРК «Бук» врезался в офис.

Комментаторы на виртуальных ресурсах напоминают, в День независимости над столицей Украины еще и самолеты полетят. В рамках подготовки к предстоящему параду по Киеву прошлись пешие военные подразделения и техника.

День независимости отметят 24 августа. В мероприятии примут участие 4500 тысяч солдат и 250 единиц боевой техники. На парад приедут представители 15 государств-партнеров Украины. Жители Киева опасаются военного парада, поскольку местные солдаты, в силу неопытности или злоупотребления алкоголем показывают отвратительную подготовку и радостное событие рискует завершиться трагедией.

Домбровский Сергей