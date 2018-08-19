В Новосибирске спасатели сняли с дерева мужчину, пытающегося добраться до котенка

Сотрудники аварийно-спасательной службы за считанные секунды устранили ЧП.

Очевидцам пришлось вызывать спасателей, увидев, как мужчина застрял на дереве. Прохожий хотел снять котенка, которой не появлялся дома уже третий день. Мужчине удалось с помощью спасателей спуститься с дерева, но животное так и осталось на дереве. В течение минуты представителям экстренной службы удалось достать четырехлапого. Аварийно-спасательная организация опубликовала видео со спасением котенка.

Инцидент зафиксирован на улице Теннисной. Спасатели поставили к дереву лестницу и забрались на высоту, где находился котенок.

Хозяйка четырехлапого друга заявила, что ее питомец сидит на дереве третьи сутки. До прибытия аварийно-спасательной службы животное пытался достать мужчина, который застрял на дереве вместе с котенком. Сотрудникам госслужбы удалось достать «пушистика» меньше, чем за минуту.

В аварийно-спасательной службе заявили, что не нужно рисковать, пытаясь самим спасти кого-либо, необходимо сразу же обращаться в службу спасения.