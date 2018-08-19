В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами

Данное происшествие произошло 18 августа утром. Возгорание случилось, когда транспорт двигался.

18 августа в Новосибирске загорелся трамвай, в котором находились пассажиры. Сначала люди заметили задымление в салоне. Отметим, что все происходило во время движения вагона на полном ходу. Трамвай совершал маршрут от «Чистой Слободы» до «Площади Маркса».

Когда общественный транспорт был на остановке «Римского-Корсакова», в салоне загорелась проводка из-за чего пошел ядовитый дым. Водитель и кондуктор трамвая вывели всех пассажиров на улицу, а пострадавший вагон был отцеплен и отправлен в депо для дальнейшего ремонта. Как оказалось, причиной воспламенения стало замыкание электропроводки в салоне. Погасить возгорание сотрудники транспортной организации смогли своими силами, никто в результате происшествия не пострадал.

Анна Котова