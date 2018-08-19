"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде
| | В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами

В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами

Сегодня, 10:32

Данное происшествие произошло 18 августа утром. Возгорание случилось, когда транспорт двигался.

 

18 августа в Новосибирске загорелся трамвай, в котором находились пассажиры. Сначала люди заметили задымление в салоне. Отметим, что все происходило во время движения вагона на полном ходу. Трамвай совершал маршрут от «Чистой Слободы» до «Площади Маркса».

Когда общественный транспорт был на остановке «Римского-Корсакова», в салоне загорелась проводка из-за чего пошел ядовитый дым. Водитель и кондуктор трамвая вывели всех пассажиров на улицу, а пострадавший вагон был отцеплен и отправлен в депо для дальнейшего ремонта. Как оказалось, причиной воспламенения стало замыкание электропроводки в салоне. Погасить возгорание сотрудники транспортной организации смогли своими силами, никто в результате происшествия не пострадал.


Анна Котова
Новости по теме
В Москве трамвай столкнулся с автомобилем
В Москве трамвай столкнулся с автомобилем

В районе Строгино на северо-западе Москвы трамвай столкнулся с легковым автомобилем, в связи с чем было временно остановлено движение всех трамваев в этом…

В Сети появилось видео езды трамвая по Екатеринбургу без водителя
В Сети появилось видео езды трамвая по Екатеринбургу без водителя

 Транспорт прокатился по улице Гагарина, повернул на Ленина и там влетел в другой вагон. Местные власти пока никак инцидент не прокомментировали.

Колесо-диверсант едва не опрокинуло трамвай с пассажирами в Новосибирске
Колесо-диверсант едва не опрокинуло трамвай с пассажирами в Новосибирске

В Сети появилось видео, показывающее отлетевшее колесо от седана Mercedes-Benz, которое едва не стало причиной аварии с участием трамвая.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости