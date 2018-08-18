Количество погибших в результате обрушения моста в Генуе достигло 43 человек

Еще один тяжелораненый пациент скончался в городской больнице «Сан-Мартино». 43 жертвой моста стал 36-летний автомобилист из Румынии.

Теперь количество погибших в результате обрушения моста составило 43 человека. До этого генуэзские спасатели сообщили, что смогли вытащить из-под руин четырех пострадавших, среди которых оказался ребенок. После этого список пропавших без вести был исчерпан.

Местные власти информируют о том, что в больницы сейчас определены девять человек. Состояние восьми из них оценивается, как тяжелое.

Во вторник стало известно о трагическом происшествии – обвале моста в Генуе. Обрушился один из пилонов моста и большой пролет конструкции на участке проходящей через Геную автострады А10. Обломки посыпались на склады и железнодорожное полотно, проходящее под мостом.

В тот день движение по мосту Моранди осуществляли примерно 30 авто. 18 августа в Генуе предали земле 19 умерших в результате катастрофы. В связи с произошедшим в стране провозгласили общенациональный траур.

Дарья Светозарова