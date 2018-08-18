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| | Под Краснодаром столкнулись поезд и трактор

Под Краснодаром столкнулись поезд и трактор

Сегодня, 21:32

Инцидент произошел на перегоне Шенджей – Энем-2. В результате пострадал водитель сельхозмашины.

 

Водитель трактора выехал на железнодорожный переезд перед подъезжающим товарным поездом. Машинист нажал на тормоза, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. О состоянии потерпевшего водителя и его вероятной госпитализации ничего не сообщается, известно только, что он остался жив. Другие люди в ДТП под Краснодаром не пострадали.

В связи с инцидентом были задержаны пассажирские поезда Москва – Адлер и Адлер – Уфа. Временные трудности пришлось испытать пассажирам пригородной «электрички» Краснодар – Горячий Ключ.

Вчера в поселке Бугры Ленинградской области трактор наехал на 16-летнего велосипедиста, который катался по тротуару. В итоге ДТП парень получил травму и попал в одну из клиник Петербурга.


Никита Готский
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