Треть Евпатории осталась без электричества из-за аварии

Система дала сбой из-за перенаселения города в летнее время. Об этом сообщил мэр города Андрей Филонов.

Треть Евпатории осталась без электричества из-за отключения девятого блока. В своем Facebook градоначальник написал, что на данный момент сотрудники «Крымэнерго» ищут точное место аварии. Однако в следующем посте он сообщил, что авария устранена.

Эксперты пояснили, что поломку вызвала крайне высокая температура воздуха и большое количество людей, которые съехались в курортный город в летний сезон. в обычное время численность жителей Евпатории составляет не более ста тысяч человек.

Филонов добавил, что в летнее время такие сбои случаются довольно часто: люди эксплуатируют множество электроприборов для охлаждения – вентиляторы, кондиционеры. Последние провоцируют серьезный перегруз электросети. Жители города отреагировали на это просьбой об усилении электроснабжения Евпатории и более надежной защите от перегрузок.

Дарья Светозарова