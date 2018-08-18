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| | Треть Евпатории осталась без электричества из-за аварии

Треть Евпатории осталась без электричества из-за аварии

Сегодня, 20:58

Система дала сбой из-за перенаселения города в летнее время. Об этом сообщил мэр города Андрей Филонов.

 

Треть Евпатории осталась без электричества из-за отключения девятого блока. В своем Facebook градоначальник написал, что на данный момент сотрудники «Крымэнерго» ищут точное место аварии. Однако в следующем посте он сообщил, что авария устранена.

Эксперты пояснили, что поломку вызвала крайне высокая температура воздуха и большое количество людей, которые съехались в курортный город в летний сезон. в обычное время численность жителей Евпатории составляет не более ста тысяч человек.

Филонов добавил, что в летнее время такие сбои случаются довольно часто: люди эксплуатируют множество электроприборов для охлаждения – вентиляторы, кондиционеры. Последние провоцируют серьезный перегруз электросети. Жители города отреагировали на это просьбой об усилении электроснабжения Евпатории и более надежной защите от перегрузок.


Дарья Светозарова
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