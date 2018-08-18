В краснодарском ТРЦ «Галактика» с потолка рухнуло окно

Очевидец опубликовал кадры разбитой рамы на территории ресторанного дворика.

Еще бы чуть-чуть и некоторые посетители в лучшем случае могли попасть в больницу. Инцидент зафиксирован в ТРЦ «Галактика». Происшествие случилось в субботу, 18 августа. О ЧП информируют краснодарские пресс-службы. Свидетель опубликовал видеоролик, где четко видно лежащую на полу расшибленную оконную раму.

Окно рухнуло от стола на расстоянии вытянутой руки, к счастью, никто не пострадал. Однако еще бы немного и окно упало бы прямо на посетителей, которые проходили мимо нежданного обрушения. «Чудом не убило. Людей было много», - сообщают очевидцы ЧП. Сейчас ресторан работает в нормальном режиме, проблему устранили.