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| | Сын бывшего депутата Госдумы скончался после падения с крыши

Сын бывшего депутата Госдумы скончался после падения с крыши

Сегодня, 17:36

Инцидент случился в подмосковной Балашихе. Вместе с 19-летним Романом Шингаркиным погибла молодая девушка.

 

В связи с данным происшествием подмосковное МВД проводит проверку. Об этом сообщили пресс-представители силового ведомства. Источник в правоохранительных органах проинформировал, что погибший сын бывшего депутата Госдумы был в наручниках и скончался он предварительно после падения с крыши балашихинской многоэтажки утром 18 августа.

На странице сына Максима Шингаркина в соцсети всего за четверть часа до падения появилось сообщение о том, что его смерть не должна стать для близких неожиданностью. Роман не говорит на эту тему ничего конкретного, лишь упоминает, что данное событие является следствием множества разрозненных факторов: «Просто печальный человек из меня получился», - заключил он в послании.

О Романе заговорили после его участия в несогласованном митинге против коррупции, прошедшего в марте 2017-го в Москве. Юноша сумел выделиться из многотысячной толпы сторонников тем, что влез на фонарный столб на Пушкинской площади и был задержан сразу после того, как слез с конструкции. Тогда из-под стражи его вызволил отец. О том, кто составил Шингаркину-младшему «компанию» в смертельном предприятии, не сообщается. Имя девушки не разглашается. Известно только, что она была младше его на два года.


Дарья Светозарова
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