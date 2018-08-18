Логово жуликов: Автолюбитель рассказал о новых аферах на трассе М-4 «Дон»

В соцсети появилось сообщение о том, что на самой обсуждаемой автомобильной дороге работают обманщики. Подписчиков это не удивило – ведь в последнее время чего только про эту транспортную артерию не писали – но насторожило.

Автор очередного поста про многострадальную М4 «Дон» написал впечатлительным юзерам о новых аферах на трассе. По его словам, водителям и прочим туристам не стоит прельщаться дешевой бахчой, продающейся прямо на обочине. «Не ведитесь на арбуз по 8 рублей и дыню по 20, на самом деле торгаши работают своим весом», - предупредил пользователь потенциальных жертв обмана. Юзер пояснил, что сейчас в розницу арбузы продаются по 14-15 рублей и посоветовал взвешивать покупку на контрольных весах. «И вообще, не связывайтесь с этими жуликами», - подытожил он.

«Да, М-4 «Дон» - это настоящее логово жуликов. Я пытаюсь проехать его как можно быстрее», - согласился с автором публикации один из комментаторов. Другой философски заметил, что «надуть» могут везде, даже в крупной торговой сети. Другие не согласились с ценой, указанной пользователем. Они написали, что даже в супермаркете можно приобрести арбуз по 10 рублей за кило, а на рынках Ставрополья и Кабардино-Балкарии астраханские «полосатики» уходят по пять-семь рублей.

Однако, если отстраниться от бахчи, М-4 «Дон» уже давно пользуется в народе дурной славой. Ранее интернет-пользователи назвали ее «дорогой в тюрьму». Недобрые слухи ходят про Кущевский пост ДПС, который также называют Цукеровой Балкой из-за близости одноименного хутора. Водители честно признаются, что боятся проезжать через Кущевский пост, так как местные полицейские не чураются творить «подставу». Автомобилисты делились ужасающими историями о том, как сотрудники ДПС придирались к мелочам, дабы осмотреть машину – выбирали подороже, но и «жигулями» на безрыбье не брезговали – и подбрасывали наркотики или «мокрое» оружие. Чаще всего «путевка на нары» обнаруживалась в бардачке или в дверках.

Потом полицейские предлагают «решить» проблему. Решение стоит от 300 тысяч до миллиона рублей. Знатоки советуют при подъезде к Кущевскому посту закрывать все окна и двери и поясняют, что сотрудник ДПС не имеет права касаться личных вещей водителя, да и самой машины. Открывать и показывать все должен только сам владелец транспортного средства, если речь идет об осмотре, а не досмотре, что часто путают непосвященные.

Дарья Светозарова