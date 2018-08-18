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| | В Воронежской области на трассе М4-Дон случилось страшное ДТП

В Воронежской области на трассе М4-Дон случилось страшное ДТП

Сегодня, 14:38

В результате лобового столкновение на трассе М4-Дон одна из машин перевернулась, упав на крышу.

Внутри был только один человек – девушка, которая и являлась водителем. ДТП случилось из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу, однако, по какой причине это произошло, не уточняется. Какие последствия страшной аварии для участников ДТП, на данный момент не установлено.

Судя по видео, представленном в группе о  событиях в Воронежской области, перевернувшаяся машина получила значительные повреждения. Рядом разбросаны вещи, которые могли вылететь из одного из автомобилей от удара. На месте работают медики. Стоит отметить, что на трассе М4-Дон часто происходят аварии. Так, одна из них случилась 16 августа, также в Воронежской области, приведя к гибели одного из водителей – 29-летнего ростовчанина.


Ирина Летинская
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